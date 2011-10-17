Результати 13-го туру Чемпіонату України з футболу
А попереду гра Шахтар - Металіст
Закінчився 13-й тур Чемпіонату України з футболу
Металург - Кривбас 1:0 (Фернандеш 40 пен.)
Карпати - Арсенал 0:3 (Одібе 7, Мазілу 66, 74)
Оболонь - Дніпро 1:4 (Пластун 51 - Олійник 13, 23, 86, Коноплянка 63)
Динамо - Волинь 2:1 (Шевченко 13, Мілевський 25 - Шумахер 27)
Металіст - Чорноморець 1:0 (Будник 45)
Таврія - Шахтар 1:3 (Назаренко 36 - Адріано 28, 90 +5, Шевчук 90 +2)
Олександрія - Іллічівець 1:2 (Кралік 52 - Пуканич 41 пен., Бутко 90 +2)
Зоря - Ворскла 0:0
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Матчі 14-го туру призначені на:
21 жовтня
Волинь (12) - Арсенал (23)
Чорноморець (11) - Олександрія (10)
22 жовтня
Іллічівець (12) - Оболонь (5)
Кривбас (20) - Карпати (10)
Дніпро (18) - Металург (19)
23 жовтня
Шахтар (33) - Металіст (31)
Ворскла (18) - Таврія (17)
Динамо (33) - Зоря (12)