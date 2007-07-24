Президент Польщі призначив координатора Євро-2012 (фото)

17:38, 24 липня 2007
Спорт
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Ельжбета Якубяк буде міністром спорту

Elzbieta JakubiakПрезидент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ призначив Ельжбету ЯКУБЯК на посаду міністра спорту та туризму Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, до цього часу Е.ЯКУБЯК виконувала обов’язки керівника Кабінету президента Республіки Польща. Е.ЯКУБЯК також буде координатором з підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

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