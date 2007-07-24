Президент Польщі призначив координатора Євро-2012 (фото)

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ призначив Ельжбету ЯКУБЯК на посаду міністра спорту та туризму Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, до цього часу Е.ЯКУБЯК виконувала обов’язки керівника Кабінету президента Республіки Польща. Е.ЯКУБЯК також буде координатором з підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.