Результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу
08:27, 16 жовтня 2011Спорт
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Металіст і Шахтар здобули по 3 очки
Закінчилися чергові матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу.
Таврія - Шахтар 1:3 (Назаренко 36 - Адріано 28, 90 +5, Шевчук 90 +2).
Металіст - Чорноморець 1:0 (Будник 45).
Нагадаємо, що раніше зіграли...
Олександрія - Іллічівець 1:2 (Кралік 52 - Пуканич 41 пен., Бутко 90 +2)
Зоря - Ворскла 0:0
... а сьогодні тур завершують
13.30 Металург (16) - Кривбас (20)
16.00 Карпати (10) - Арсенал (20)
18.30 Оболонь (5) - Дніпро (15)
19.30 Динамо (30) - Волинь (12)
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