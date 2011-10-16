Результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

08:27, 16 жовтня 2011
Спорт
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Металіст і Шахтар здобули по 3 очки

Закінчилися чергові матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу.

Таврія - Шахтар 1:3 (Назаренко 36 - Адріано 28, 90 +5, Шевчук 90 +2).

Металіст - Чорноморець 1:0 (Будник 45).

Нагадаємо, що раніше зіграли...

Олександрія - Іллічівець 1:2 (Кралік 52 - Пуканич 41 пен., Бутко 90 +2)

Зоря - Ворскла 0:0

... а сьогодні тур завершують

13.30 Металург (16) - Кривбас (20)

16.00 Карпати (10) - Арсенал (20)

18.30 Оболонь (5) - Дніпро (15)

19.30 Динамо (30) - Волинь (12)

 

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