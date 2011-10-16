Результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

Металіст і Шахтар здобули по 3 очки

Закінчилися чергові матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу. Таврія - Шахтар 1:3 (Назаренко 36 - Адріано 28, 90 +5, Шевчук 90 +2). Металіст - Чорноморець 1:0 (Будник 45). Нагадаємо, що раніше зіграли... Олександрія - Іллічівець 1:2 (Кралік 52 - Пуканич 41 пен., Бутко 90 +2) Зоря - Ворскла 0:0 ... а сьогодні тур завершують 13.30 Металург (16) - Кривбас (20) 16.00 Карпати (10) - Арсенал (20) 18.30 Оболонь (5) - Дніпро (15) 19.30 Динамо (30) - Волинь (12)

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