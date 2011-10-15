Естонці подарували воротареві збірної Словенії ящик пива

Естонський пивний завод віддячив воротареві збірної Словенії з футболу Саміру Хандановичу за гру у відбірному матчі Євро-2012 проти сербів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на видання Linnaleht.ee.

Перемога словенців над сербами (1:0) на фініші відбірного турніру дозволила збірній Естонії посісти друге місце в групі C і здобути путівку в стикові матчі. Ханданович на 64-й хвилині парирував 11-метровий.

За даними видання, представники Сакуського пивоварного заводу відправили словенському голкіперові ящик пива. Відверто кажучи, воротарю сербської команди, який пропустив м`яч "за вуха" з центра поля, теж могли б подякувати.

Збірна Естонії в стикових матчах зіграє з командою Ірландії.