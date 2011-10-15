"Шахтар" розстріляв "Таврію" у доданий час

Триває 13-й тур Чемпіонату України

Завершився матч 13-го туру Чемпіонату України з футболу за участю одного з лідерів першості. Таврія - Шахтар 1:3 (Назаренко 36 - Адріано 28, 90 +5, Шевчук 90 +2). Через кілька хвилин почнеться гра Металіст (28) - Чорноморець (11). Нагадаємо, що вчора зіграли... Олександрія - Іллічівець 1:2 (Кралік 52 - Пуканич 41 пен., Бутко 90 +2) Зоря - Ворскла 0:0 ... а завтра тур завершать Металург (16) - Кривбас (20) Карпати (10) - Арсенал (20) Оболонь (5) - Дніпро (15) Динамо (30) - Волинь (12)

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