Яценюк: під прикриттям Євро-2012 триває масштабне розкрадання

Лідер партії «Фронт Змін», народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що під прикриттям підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні відбувається масштабне розкрадання коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, Євро-2012 став найдорожчим чемпіонатом за всю історію його проведення. Вартість підготовки України до Євро-2012 дорівнює обсягу коштів, запозичених нашою країною у Міжнародного валютного фонду, додав лідер партії «Фронт Змін».

«Я нещодавно зустрічався з одним іноземцем, і він мені сказав, що Україна дійсно серйозна країна. На моє запитання, він відповів, що ми стали другі у світі за вартістю стадіону (Національного спортивного комплексу «Олімпійський» - УНІАН). На першому місці за вартістю - стадіон у Нью-Йорку, який коштує 1,1 млрд. дол. «Олімпійський» обійшовся в 1 млрд. дол., і це була не побудова стадіону з нуля, а його реконструкція», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, його іноземний співрозмовник констатував, що Україна за останнє десятиріччя стала країною номер один за кількістю витрачених коштів на один спортивний стадіон.

«Але це, я переконаний, не витрати, а розграбування коштів», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.