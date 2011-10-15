У центрі Тернополя провели козацький рукопаш

У Тернополі на Театральному майдані пройшли показові виступи з козацького рукопашу під відкритим небом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори заходу, дійство відбувається в рамках фіналу місцевого телепроекту «Мій лицарський хрест».

Під час проекту юнаки з різних регіонів області вподовж місяця випробовували себе життям в польових умовах, опановували сакральні народні духовні практики під час майстер-класів за участю експертів, а також щодня вправлялися у рукопашах. Кращі з них сьогодні взяли участь у боях поруч із професійними фрі-файтерами західної України.

Як зазначив член журі телепроекту Валерій ЧОБОТАРЬ, до фіналу дійшли не ті хлопці, які були краще підготовлені фізично й технічно, а ті, в яких найбільше проявився характер.

«Виявилося, що хлопці настільки сильні, наскільки вони внутрішньо готові», – пояснив він.

Завершаться бої концертом гурту «Тартак».