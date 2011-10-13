Результати жеребкування плей-офф Євро-2012

Відбулося жеребкування стикових ігор за право потрапити на Євро-2012.

За його підсумками команди було розбито на такі пари:

1. Туреччина - Хорватія

2. Естонія - Ірландія

3. Чехія - Чорногорія

4. Боснія та Герцеговина - Португалія

Стикові матчі відбудуться 11/12 та 15 листопада. Першими в парах вказані господарі перших ігор.

До фінальної частини разом із країнами-господарками Україною та Польщею вже потрапили чинний переможець Іспанія, а також Німеччина, Росія, Італія, Франція, Нідерланди, Греція, Англія, Данія та найкраща з команд, що посіла друге місце - Швеція.

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