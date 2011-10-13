Результати жеребкування плей-офф Євро-2012
15:04, 13 жовтня 2011Спорт
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Стикові матчі відбудуться 11/12 і 15 листопада
Відбулося жеребкування стикових ігор за право потрапити на Євро-2012.
За його підсумками команди було розбито на такі пари:
1. Туреччина - Хорватія
2. Естонія - Ірландія
3. Чехія - Чорногорія
4. Боснія та Герцеговина - Португалія
Стикові матчі відбудуться 11/12 та 15 листопада. Першими в парах вказані господарі перших ігор.
До фінальної частини разом із країнами-господарками Україною та Польщею вже потрапили чинний переможець Іспанія, а також Німеччина, Росія, Італія, Франція, Нідерланди, Греція, Англія, Данія та найкраща з команд, що посіла друге місце - Швеція.
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