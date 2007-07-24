Росіяни позмагалися у запливі на гумових жінках

Традиційний заплив на гумових жінках відбувся в російському місті Новосибірську. Змагання, що мають назву "Гумова баба" зібрали п`ятдесят учасників та кілька сотень глядачів, передає 5 канал.

За правилами змагання на надувних жінках потрібно здолати кілометрову дистанцію. Ідея використовувати секс-іграшки як плавзасоби виникла чотири роки тому. Перше подібне змагання відбулося у Санкт-Петербурзі. Відтоді плавання на гумових жінках поступово перетворилось на одну з популярних російських розваг. У перегонах беруть участь як чоловіки, так і жінки.