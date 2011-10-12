Уряд пообіцяв виділити квартири боксерам

Перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ від імені уряду пообіцяв надати квартири українським призерам Чемпіонату світу з боксу та їх головному тренеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та низки високопосадовців з українськими боксерами, які вибороли медалі на цьогорічному Чемпіонаті світу з боксу.

А.КЛЮЄВ уточнив, що найближчим часом всього буде надано шість квартир: чотирьом золотим призерам Чемпіонату світу, одному срібному та головному тренеру збірної. На уточнююче питання, коли саме це станеться, А.КЛЮЄВ пообіцяв, що квартири будуть надані до 1 грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, українські боксери зайняли перше місце на Чемпіонаті світу з боксу, завоювавши 4 золотих і 1 срібну медаль

«Золото» на рингу вибороли Василь ЛОМАЧЕНКО (вагова категорія - до 60 кг), Тарас ШЕЛЕСТЮК (до 69 кг), Євген ХИТРОВ (до 75 кг) та Олександр УСИК (до 91 кг). Денис БЕРІНЧИК (до 64 кг) здобув срібну медаль.