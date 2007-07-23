Нападник ”Шахтаря” Маріка перейшов у німецький ”Штутгарт”

Нападаючий ФК «Шахтар» Маріка перейшов до німецького «Штутгарту». В «Шахтарі» ситуацію не коментують

Нападаючий футбольного клубу «Шахтар» Чіпріан МАРІКА перейшов до німецького «Штутгарту».

Як повідомляє газета "Наш спорт", нападаючий «Шахтаря» Ч.МАРІКА підписав контракт з німецьким «Штутгартом», який розрахований на чотири роки. Гравець одержуватиме 2 мільйони євро на рік.

«Чіпріан завтра дасть прес-конференцію, на якій оголосить про свій перехід до «Штутгарту», - цитує головного тренера ФК «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ румунське видання Prosport.

У прес-службі ФК «Шахтар» повідомили, що до обнародування офіційної позиції клубу не уповноважені давати будь-яких коментарів з цього приводу. На офіційному сайті донецького клубу Ч.МАРІКА значиться як гравець «Шахтаря».