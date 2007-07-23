У кожному матчі кращий гравець ”Спартака” отримуватиме... діамант

Після матчу з пітерським "Зенітом" в чемпіонаті Росії p футболу форвард московського "Cпартака" Роман Павлюченко одержав спеціальний приз - 18-каратнbй діамант. Про це повідомила у понеділок прес-служба ФК.

Приз, dстановлений партнерами ФК "Cпартак", нападникові вручив керівник проекту "Діаманти спорту" Віктор Колобаєв. Діамант відтепер вручатиметься за підсумками кожного матчу кращому гравцеві у складі червоний-білих.

У матчі з "Зенітом", який відбувся 21 липня, Павлюченко зробив дубль, а його команда перемогла з рахунком 3:1 і вийшла на перше місце в чемпіонаті Росії.