Українські боксери встановили світовий рекорд за кількістю завойованих золотих нагород на чемпіонаті світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Державної служби молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН.

За його словами, результат виступу українських боксерів є унікальним, оскільки вони не тільки показали найкращий результат за історію виступів збірної на світовій першості, а й побили світовий рекорд за кількістю золотих нагород, встановлений 1974 року командою Куби, коли на чемпіонаті світу серед чоловіків кубинці вибороли три золоті медалі.

На цьогорічному Чемпіонаті світу з боксу, який проходив з 22 вересня по 9 жовтня у Баку (Азербайджан), українська збірна отримала чотири золотих та одну срібну медаль і посіла перше загальнокомандне місце.

Золоті нагороди здобули Василь ЛОМАЧЕНКО (категорія до 60 кг), Тарас ШЕЛЕСТЮК (до 69 кг), Євген ХИТРОВ (до 74 кг) та Олександр УСИК (до 91 кг), срібна медаль - у Дениса БЕРИНЧИКА (до 64 кг). З цим результатом українці залишили позаду команди Куби (2 золотих, 1 срібна медалі), Азербайджану (1 золота, 1 срібна), Росії (1 золота, 2 бронзові).

Також на цих змаганнях українські спортсмени завоювали шість олімпійських ліцензій на участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

За успішний виступ на чемпіонаті світу українським боксерам були встановлені винагороди у розмірі: 1 місце – 50 тисяч гривень, 2 місце – 35 тисяч гривень, 3 місце – 25 тисяч гривень.