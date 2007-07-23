Результати матчів другого туру Чемпіонату України з футболу
09:18, 23 липня 2007Спорт
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Динамо сенсаційно випустило перемогу
|”Динамо” — ”Арсенал” - 2:2
20 липня
"Таврія" - "Карпати" - 2:1
Голи: Ідахор, 50, 82 – Кобін, 20
21 липня
"Нафтовик-Укрнафта" - "Шахтар" - 0:3
Голи: Левандовські (52), Гладкий (54, 64)
"Зоря" - "Металіст" - 3:2
Голи: Воробей, 9; Бровкін, 26; Буневчевіч, 89 – Валяєв, 51; Слюсар, 58
"Харків" - "Дніпро" - 1:2
Голи: Березовчук 63, Русол 16, Назаренко 64
"Кривбас" - "Металург" З - 0:1
Гол: Степаненко, 40
22 липня
"Закарпаття" — "Ворскла" - 0:0
Нереалізований пенальті: Мікуляк, 88 (воротар)
"Динамо" — "Арсенал" - 2:2
Голи: Майкл, 34, 66 – Закарлюка, 43; Селезньов, 90
Матч "Металург" (Д) - " Чорноморець " відбудеться 25 липня
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