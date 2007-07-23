Результати матчів другого туру Чемпіонату України з футболу

Другий тур Чемпіонату України, вийшов дуже цікавим і інтригуючим. «Зоря» несподівано для багатьох в домашніх стінах переграла «Металіст», «Карпати» програли другий матч підряд, «Динамо» сенсаційно випустило перемогу на 90-ій хвилині, Гладкий зробив свій перший дубль за «Шахтар».

20 липня

"Таврія" - "Карпати" - 2:1

Голи: Ідахор, 50, 82 – Кобін, 20

21 липня

"Нафтовик-Укрнафта" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Левандовські (52), Гладкий (54, 64)

"Зоря" - "Металіст" - 3:2

Голи: Воробей, 9; Бровкін, 26; Буневчевіч, 89 – Валяєв, 51; Слюсар, 58

"Харків" - "Дніпро" - 1:2

Голи: Березовчук 63, Русол 16, Назаренко 64

"Кривбас" - "Металург" З - 0:1

Гол: Степаненко, 40

22 липня

"Закарпаття" — "Ворскла" - 0:0

Нереалізований пенальті: Мікуляк, 88 (воротар)

"Динамо" — "Арсенал" - 2:2

Голи: Майкл, 34, 66 – Закарлюка, 43; Селезньов, 90

Матч "Металург" (Д) - " Чорноморець " відбудеться 25 липня

Про Футбол