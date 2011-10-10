Гостей Євро-2012 селитимуть у наметах на Обухівській трасі

Заступник голови Державної служби туризму і курортів Дмитро ЗАРУБА визнає, що з розміщенням уболівальників під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року можуть виникнути проблеми.

Про це Д.ЗАРУБА сказав в інтерв`ю газеті «Ділова столиця» (№41 (543) від 10.10.2011).

«З розселенням «сім`ї» УЕФА (судді, журналісти, запрошені гості тощо) особливих проблем не очікується. На сьогодні не вистачає всього 500-600 номерів, однак, як свідчить практика інших футбольних чемпіонатів, УЕФА завжди бронює місця «із запасом» і викупає далеко не все замовлене. Отже, формально ми свої зобов`язання перед організаторами виконали», - сказав Д.ЗАРУБА.

Водночас, за його словами, з розміщенням уболівальників «справи йдуть набагато гірше».

Він додав, що «вже зараз зрозуміло, що дефіциту місць не уникнути, але його реальні масштаби залежатимуть від того, скільки гостей приїде до нашої країни. За нашими оцінками, їх очікується від 500 тис. до 1 млн. осіб».

«У будь-якому разі, розмістити всіх охочих тільки в готелях буде непросто», - вважає заступник голови Держслужби туризму.

«У Києві і Львові, які традиційно є великими туристичними центрами, проблем буде менше, а от у Донецьку і Харкові можливі труднощі», - додав він.

Д.ЗАРУБА визнав, що будувати нові готелі вже немає часу. «Єдине, що можна встигнути зробити, це розбити майданчики для автокемпінгів і наметового розселення уболівальників», - сказав він. За словами заступника голови держслужби туризму, влада міст, у яких проводитимуться матчі, вже знайшла вільні території, які можна віддати уболівальникам.

Він повідомив, що в Києві наметові містечка планується встановити на Обухівській трасі і в парку «Київська Русь» (с. Копачів). За словами Д.ЗАРУБИ, проблема у тому, що «навіть найвибагливішим європейським туристам потрібний не просто майданчик у чистому полі, а повноцінна інфраструктура: водопостачання, каналізація, транспортне сполучення, магазини та інше». «І дуже сумнівно, що всі імпровізовані містечка вдасться підігнати під ці стандарти», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, наскільки відповідає європейським стандартам номерний фонд українських готелів, Д.ЗАРУБА сказав: «Особливих претензій до побутових умов у готелях рівня трьох-п`яти зірок у європейських туристів бути не повинно».

«Найбільше нарікань може виникнути до готелів економ-класу, зокрема, до пристосованих до прийому гостей Євро-2012 студентських гуртожитків. Після реконструкції в них є десь 60 тис. місць для розселення уболівальників. Однак абсолютно не вирішене питання їх обслуговування», - додав урядовець.

За його словами, навіть з такими елементарними питаннями, як заміна білизни, можуть виникнути складнощі, тому що в гуртожитках немає відлагоджених процесів сервісу.

Водночас Д.ЗАРУБА додав, що головною проблемою залишається «людський чинник». «Про англомовний і, головне, вишколений і уважний до постояльців персонал можуть лише мріяти не лише хостели і гуртожитки, а й деякі багатозіркові готелі. Невисокий рівень конкуренції на вітчизняному готельному ринку поки не змусив власників надавати підвищену увагу роботі з кадрами — витрачатися на тренінги готові далеко не вся. І змінити щось у цьому питанні держава безсила», - додав він.

Д.ЗАРУБА також не виключив, що у дні проведення Євро-2012 ціни в готелях зростуть удвічі-утричі, наприклад, хостел коштуватиме не менше 35-40 євро на добу з особи, місце у кемпінгу — десь 25 євро, а вартість номерів у сертифікованих готелях, напевно, перевищить 150 євро на добу.