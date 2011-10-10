Клички хочуть битися на «Олімпійському»

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у надважкій вазі, посол волонтерської програми Євро-2012 українець Віталій Кличко висловив бажання провести один з боксерських поєдинків братів Кличків на оновленому НСК «Олімпійський», урочиста церемонія відкриття якого відбулась у суботу, 8 жовтня. Про це супертяж заявив під час зустрічі з кандидатами у волонтери майбутньої європейської першості-2012.

За словами Віталія Кличка, оновлена київська арена сьогодні відповідає всім світовим стандартам та є однією з найкращих у світі. «Я вражений стадіоном та церемонією відкриття! Сьогодні, після проведеної реконструкції, НСК «Олімпійський» є найсучаснішим та найкращим стадіоном в світі», – переконаний чемпіон.

Боксер також висловив бажання, аби один з братів Кличків обов’язково провів тут боксерський поєдинок. «Перше, що мені спало на думку під час відкриття, це те, що на НСК «Олімпійський» має відбутися бій одного з братів», – наголосив Віталій Кличко. На питання, коли це відбудеться – до чи після Євро-2012, чемпіон відповів: «Напевне вже по завершенню чемпіонату. Орієнтовно – у вересні 2012 року».

Інформаційний центр «Україна-2012»