Українські боксери - найсильніші на Чемпіонаті світу

На Чемпіонаті світу з боксу українські боксери завоювали чотири золотих і одну срібну медаль.

Про це УНІАН повідомили у Федерації боксу України.

«П`ятеро учасників Національної збірної України вийшли до фіналу. Чотири золотих і одна срібна медалі - такий фантастичний результат, який приніс нашим співвітчизникам перше загальнокомандне місце на світовій першості», - підкреслюється в повідомленні.

За даними Федерації боксу, «подібного успіху українські боксери не знали ні за роки незалежної України, ні в радянські часи. На чемпіонаті в Баку Національна збірна ще раз підтвердила, що Україна - найсильніша боксерська держава в світі».

«Золото» на рингу вибороли Василь ЛОМАЧЕНКО (вагова категорія - до 60 кг), Тарас ШЕЛЕСТЮК (до 69 кг), Євген ХИТРОВ (до 75 кг) та Олександр УСИК (до 91 кг). Денис БЕРІНЧИК (до 64 кг) завоював срібну медаль, поступившись три очки бразильцеві Евертону ЛОПЕСУ.

Сьогодні шанувальники боксу та журналісти зустрічали переможців в «Борисполі» оплесками та квітами.

«Всі бої чемпіонату були складними і відповідальними, - розповів кореспонденту УНІАН олімпійський чемпіон і тепер уже двократний чемпіон світу з боксу В.ЛОМАЧЕНКО. - Адже моє особисте завдання було не стільки завоювати медаль, скільки відстояти чемпіонське звання. Високо тримати планку - завжди важко. Сьогоднішній склад нашої збірної найсильніший і в Україну, і в світі. Кожен повністю викладається для перемоги. Те, що ми перемогли, - закономірно».

«Нинішній результат - тріумф наших боксерів і всього українського спорту, - оцінив підсумки Чемпіонату світу президент Федерації боксу України Володимир ПРОДИВУС. - Чотири рази на очах у всього світу був піднятий Державний прапор України та звучав наш гімн. Ми дуже відчули, що нашу країну поважають, з нами рахуються і нас знають. Та й як інакше, якщо з Олімпіади в Пекіні ми привезли одну золоту медаль, а сьогодні із світової першості - вже чотири. Завдання на Олімпіаду-2012 - ще більше чемпіонських перемог».

«Бокс - дуже видовищний вид спорту, найкрасивіший і мужній. На рингу боксер не може розраховувати ні на чию допомогу - тільки на себе. На чемпіонаті наші хлопці продемонстрували справжні бійцівські якості», - прокоментував УНІАН В.ПРОДИВУС.

Чемпіонат світу з боксу проходив з 26 вересня по 8 жовтня в столиці Азербайджану Баку. 1-е загальнокомандне місце посіла збірна Україна; 2-е місце - збірна Куби (2 золотих і 1 срібна медаль), 3-е місце - збірна Азербайджану (1 золота і 1 срібна медалі). Росіяни вийшли на 4-у позицію в командному заліку (1 золота і 2 бронзових медалі).

В арсеналі українських боксерів - шість ліцензій на участь в Олімпіаді-2012 в Лондоні.