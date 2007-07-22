Гран-прі Європи виграв іспанець Фернандо Алонсо

Двократний чемпіон світу по "Формулі-1" іспанець Фернандо АЛОНСО виграв треті перегони в нинішньому сезоні. Пілот McLaren став переможцем Гран-прі Європи, який відбувся в Німеччині на автодромі Нюрбургрінг.

Як передає Лента.ру, на останніх колах перегонів чемпіон зумів випередити бразильця Феліпе МАСУ з Ferrari, який тривалий час лідирував. Третім фінішував австралійський пілот команди Red Bull Марк ВЕББЕР.

Перегони почалися на сухій трасі, проте вже через дві хвилини після початку Гран-прі почалася сильна злива, яка у результаті внесла серйозні корективи в перебіг. Багато пілотів, у тому числі і лідер чемпіонату світу Льюіс ГАМІЛЬТОН, не змогли справитися з акваплануванням і вилетіли в гравій. Організатори Гран-прі ухвалили рішення спочатку випустити на трасу машину безпеки, а потім вивісили червоні прапори, показавши, що гонку зупинено.

Всім гонщикам, які вилетіли під час дощу, було дозволено повернутися в перегони на тих місцях, які вони займали у момент виїзду пейс-кара. Крім того, було ухвалено рішення не скорочувати дистанцію перегонів, щоб укластися в необхідні для їх проведення дві години.

Таким чином, всі авто, окрім тих, що одержали механічні пошкодження на старті, продовжили боротьбу. Під час перегонів постійно змінювалися лідери, причому один з них, пілот Ferrari Кімі РАЙККОНЕН, не зумів дістатися до фінішу через технічні проблеми, що виникли на його боліді. Не увійшов до залікової вісімки і Л.ГАМІЛЬТОН, який фінішував дев`ятим. Це означає, що безпрецедентна серія дебютанта "Формули-1", за час якої він посідав місця на подіумах у всіх проведених перегонах, обірвалася.

Що стосується решти результатів Гран-прі Європи, то місця з четвертого по восьме зайняли наступні пілоти: Олександр ВУРЦ, Девід КУЛТХАРД, Нік ХАЙДФЕЛЬД, Роберт КУБІЦА і Хейккі КОВАЛАЙНЕН.

Розташування в загальному заліку чемпіонату світу в лідируючій групі змінилося. Лідером залишився Л.ГАМІЛЬТОН з 70 очками. На друге місце вийшов Ф.АЛОНСО, у якого тепер 68 очок, а третім з 59 очками став Ф.МАССУ. У К.РАЙККОНЕНА залишилося 52 очки, і він тепер тільки на четвертому місці. В Кубку конструкторів у McLaren стало 138 очок, у Ferrari – 111.

Наступний етап чемпіонату світу відбудеться за два тижні в Угорщині.