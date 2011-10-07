Українські футболісти розбили команду Болгарії

23:00, 07 жовтня 2011
Спорт
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... у товариському матчі

Збірна України з футболу здобула впевнену перемогу над командою Болгарії в товариському матчі в Києві.

Україна - Болгарія 3:0 (Селін 7, Шевченко 38, Ярмоленко 82).

Збірна почала гру в складі: Шовковський, Чигринський, Селін, Федецький, Михалик, Тимощук, Ротань, Алієв, Назаренко, Коноплянка, Селезньов.

На заміни вийшли: Гармаш (46, Ротань), Гусєв (46, Коноплянка), Шевченко (53, Селезньов), Мілевський (65, Алієв), Бутко (82, Федецький), Ярмоленко (86, Назаренко)

У запасі: Дикань, Гай.

Наступний товариський матч збірної - 11 жовтня проти Естонії на виїзді.

 

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