Українські футболісти розбили команду Болгарії

... у товариському матчі

Збірна України з футболу здобула впевнену перемогу над командою Болгарії в товариському матчі в Києві. Україна - Болгарія 3:0 (Селін 7, Шевченко 38, Ярмоленко 82). Збірна почала гру в складі: Шовковський, Чигринський, Селін, Федецький, Михалик, Тимощук, Ротань, Алієв, Назаренко, Коноплянка, Селезньов. На заміни вийшли: Гармаш (46, Ротань), Гусєв (46, Коноплянка), Шевченко (53, Селезньов), Мілевський (65, Алієв), Бутко (82, Федецький), Ярмоленко (86, Назаренко) У запасі: Дикань, Гай. Наступний товариський матч збірної - 11 жовтня проти Естонії на виїзді.

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