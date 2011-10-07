Кубок Ліги чемпіонів УЄФА виставили на площі Леніна

Сьогодні в Донецьку відбулася урочиста презентація Кубка Ліги чемпіонів УЄФА. Презентація пройшла в рамках Турне Кубка по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія пройшла в павільйоні, побудованому спеціально для цього заходу на площі Леніна.

В урочистостях взяли участь офіційні посли УЄФА Луїш ФІГУ і Двайт ЙОРК, а також мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, воротар ФК «Шахтар» (Донецьк) Андрій П’ЯТОВ, голова правління UniCreditBank Борис ТІМОНЬКІН.

На прес-конференції з приводу урочистостей О.ЛУК’ЯНЧЕНКО подякував організаторам заходу за те, що вони привезли Кубок у Донецьк – «футбольної столиці України». «Я думаю, що сьогодні Кубок приїхав до нас як гість, але наша мрія і наше завдання, щоб колись він приїхав у наше місто як завойований трофей», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. При цьому він додав, що впевнений: через кілька років фінал Ліги чемпіонів обов`язково пройде на «Донбас Арені».

Л.ФІГУ і Д.ЙОРК висловили захоплення стадіоном «Донбас Арена», на якому вони побували на екскурсії і запевнили, що у футбольної України велике майбутнє. «Я пам`ятаю, як складно було грати з київським «Динамо» і збірною України. Зараз у вас ростуть перспективні молоді футболісти, в 2012 році пройде Чемпіонат Європи, і отже, у вас велике футбольне майбутнє», - сказав Л.ФІГУ.

Б.ТІМОНЬКІН також висловив припущення, що незабаром одна з українських команд завоює Кубок Ліги чемпіонів. «Сьогодні візит Кубка до Донецька – це прикидка...», - зазначив при цьому Б. ТІМОНЬКІН.

Потім учасники прес-конференції урочисто перерізали червону стрічку і відкрили доступ до Кубка Ліги чемпіонів жителям Донецька, які вишикувалися в чергу. Всі бажаючі змогли пройти в павільйон, взяти автограф у Л.ФІГУ, Д.ЙОРКА і А.П’ЯТОВА і сфотографуватися поряд із Кубком.