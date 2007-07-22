Лідер чемпіонату світу з ”Формули-1” потрапив у серйозну аварію (фото)

Кваліфікація Гран-прі Європи, яка проходила на автодромі в Нюрбургрінгу, була перервана у зв`язку з аварією лідера чемпіонату світу з "Формули-1" Люіса Гамільтона. На машині 22-річного пілота McLaren під час проходження "ески Шумахера" лопнула права передня покришка, і болід врізався в загороджувальний бар`єр на швидкості в 240 кілометрів в годину.

Гамільтон зумів сам вибратися з машини, проте тут же впав на гравій. Англієць був евакуйований в медичний центр автодрому на машині швидкої допомоги, але безпосередньо перед тим, як носилки з ним були поміщені в автомобіль, Гамільтон вітав уболівальників, піднявши вгору великий палець правої руки.

Бос McLaren Рон Денніс в інтерв`ю журналістам заявив: "Причиною аварії стало погане кріплення колеса. Це не помилка механіків, ми розбиратимемося, що відбулося. Люіс відчуває себе нормально, ніяких переломів у нього не немає. Він залишиться на деякий час в лікарні під наглядом лікарів", - приводить слова Денніса AFP.

Варто відзначити, що це перша серйозна аварія Гамільтона в його кар`єрі в "Формулі-1". Англієць фінішував на подіумі у всіх дев`яти попередніх гонках нинішнього сезону і набрав 70 очок.

Що стосується підсумків кваліфікації, то виграв її фінн Кімі Райкконен з Ferrari, який зумів випередити двократного чемпіона світу іспанця Фернандо Алонсо з McLaren, і свого напарника по команді бразильця Феліпе Масу.

Лента.ру