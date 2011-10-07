Киянин пропонує грати в комерційний футбол

Київський пенсіонер Олексій ЩЕРБИНА запропонував певний сценарій проведення футбольних турнірів під назвою “Комерційний футбол”.

Свою ідею він озвучив на прес-конференції в УНІАН.

На його думку, цей сценарій стане альтернативою системі організації професійного футболу, яка існує сьогодні. За словами О.ЩЕРБИНИ, нинішня система організації футбольних змагань є занадто бюрократизованою і за таких умов, зокрема, українські команди не зможуть досягти успіхів.

Пенсіонер натомість пропонує принцип, згідно з яким ключову роль у формуванні футбольних команд має відігравати не головний тренер, а капітан команди. На його думку, така система дозволить кожному талановитому футболісту-аматору невдовзі стати успішним професійним гравцем.

За запропонованим О.ЩЕРБИНОЮ сценарієм організації “Комерційний футбол”, два будь-яких футболісти, які готові взяти участь у таких змаганнях, оголошують себе капітанами команд і набирають гравців у свої команди. При цьому на рахунок організатора змагань кожен гравець перераховує завдаток у гривневому еквіваленті 15 тис. дол., а капітани команд – 30 тис. дол. Після внесення повної суми організатор визначає дату проведення матчу.

Також організатор, за задумом пенсіонера, набирає 5 суддівських бригад. Склад суддів на кожну гру остаточно визначається за добу до матчу.

Гра проходить за звичними футбольними правилами. Переможець кожного матчу отримує 150% завдатку.

О.ЩЕРБИНА додав, що у спірних питаннях “останнє слово” залишається за організатором турніру. Він сказав, що вже запатентував цей сценарій і запросив усіх охочих футболістів взяти участь.