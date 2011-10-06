Кличко битиметься з французом

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBO/WBA/IBF/IBO Володимир КЛИЧКО проведе свій наступний поєдинок в Дюсельдорфі 10 грудня.

Приймати бій В.КЛИЧКА і французького суперважковаговика Жана-Марка МОРМЕКА буде домашній стадіон футбольного клубу Fortuna Dusseldorf - ESPRIT Arena, повідомляє офіційний сайт братів КЛИЧКІВ.

До поєдинку проти КЛИЧКА-молодшого 39-річний француз підійшов з 36-ма перемогами на професійному рингу (22 нокаутом). У суперважкому дивізіоні він виступає з 2009 року та виграв у ньому всі свої бої, у тому числі проти узбека Тімура ІБРАГИМОВА. Зараз Ж.-М.МОРМЕК входить у ТОП-10 рейтингу чотирьох світових боксерських організацій - WBA, IBF, WBO і IBO.

Для 35-річного українця це буде перша поява на рингу після перемоги над Девідом ХЕЄМ 2 липня 2011 року.

«МОРМЕК є одним із найбільш досвідчених суперників, з якими я коли-небудь зустрічався. Він провів багато чемпіонських поєдинків, технічний, сильний і розумний боксер. Його не можна недооцінювати. Коли минулого разу я боксував у Дюссельдорфі проти Еді ЧЕМБЕРСА, стадіон був повний. Я обіцяю, що і цей бій буде дуже цікавим і захоплюючим», – заявив В.КЛИЧКО.

«Я не можу повірити, що моя зустріч з КЛИЧКОМ відбудеться вже зовсім скоро! Я також розумію, що не всі вірять у мою перемогу. Але я знаю свою силу! Я зміг відправити у нокдаун ХЕЯ – зробити те, що не зміг Володимир. Свої помилки у поєдинку з британцем я виправлю в бою з КЛИЧКОМ. 11 грудня я повернуся до Парижа з повною валізою поясів і насолоджуватимуся тим, що саме я шокував світ професійного боксу», – упевнений французький боксер.

Поєдинок транслюватиметься у 120 країнах світу. Продаж квитків стартує 12 жовтня на сайті www.eventim.de