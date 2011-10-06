12,5 тисяч киян потраплять на відкриття НСК «Олімпійський» безплатно

Київська міська державна адміністрація розповсюдила запрошення на відкриття НСК «Олімпійський» серед киян. Як повідомляє сайт КМДА, церемонію відкриття головної спортивної арени країни зможуть побачити на власні очі столичні медпрацівники, будівельники, держслужбовці, школярі, студенти, а також ті кияни, які найактивніше обговорювали Стратегію розвитку Києва-2025. Всього було роздано близько 12 тисяч 500 квитків.

Зокрема, квитки отримали 1 тисяча 110 працівників столичних державних підприємств, 2 тисячі працівників підприємств, які будували стадіон «Олімпійський» і облаштовували 1,5-кілометрову зону навколо нього. Лише по 20 квитків отримали співробітники районних держадміністрацій. Представники Київської міської ради отримали 250 квитків. 300 запрошень отримали столичні лікарі. Ще 1 тисяча 200 запрошень залишились тим киянам, які найактивніше вносили свої пропозиції до проекту Стратегії розвитку Києва-2025.

Найбільша часта запрошень припала на освітню сферу. Так, серед столичних студентів було поширено близько 6 тисяч запрошень. Ще 3 тисячі 300 квитків отримали випускники київських шкіл. Також запрошення отримають 150 учнів – переможців олімпіад та конкурсів.

Нагадаємо, що в столиці працює 116 вищих навчальних закладів, у яких навчається понад 450 тисяч студентів та 442 загальноосвітніх навчальних заклади, які цього року виховують близько 16 тисяч випускників.