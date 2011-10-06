Під Миколаєвом стрімко підвищиться адреналін

8-9 жовтня 2011 року в Миколаєві на березі річки Інгул у лісовій зоні села Мішкове-Погорілове відбудеться другий фестиваль екстремальних видів спорту «Адреналін».

Про це повідомили УНІАН у клубі активного відпочинку «Адреналін».

У ході фестивалю учасники зможуть пройти майстер-класи і взяти участь у спортивних заходах: естафети на байдарках і каяках, ралі на велосипедах, стрільбі з лука і арбалетів. Миколаївців чекають фігурна їзда на квадроциклах, ходіння на джамперах і проходження туристичної мотузяної траси.

Також у рамках фестивалю відбудуться відкриті змагання з екстремального управління велосипедом (cross-contry, дертінг) і першість Миколаївської області з туризму серед робочої молоді і учбових закладів III-IV рівня акредитації.

Фестиваль проводиться клубом активного відпочинку «Адреналін» у співпраці з молодіжною громадською організацією «Альтер-спорт» і обласним центром туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді. Підтримку заходу надали управління у справах сім`ї і молоді Миколаївської облдержадміністрації, управління освіті і управління у справах сім`ї, дітей і молоді Миколаївського міськвиконкому.