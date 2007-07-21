У Києві відкриваються І Європейські ігри з 15 неолімпійських видів спорту (список)
Змагання триватимуть 21-23 липня
Сьогодні у Києві відкриваються перші Європейські ігри з неолімпійських видів спорту.
На ігри запрошено близько 700 спортсменів і 300 офіційних представників з різних країн світу.
Змагання триватимуть з 21 по 23 липня. Представники з 44 країн боротимуться за звання чемпіона у 15 видах спорту: богатирське багатоборство, більярдний спорт, боулінг, кікбоксинг, мотоциклетний спорт, боротьба на поясах «Алиш», бодібілдинг, панкратіон, регбі – 7, спортивний танець, спортивна акробатика, сумо, самбо, ушу, черлідінг.
Урочисте відкриття перших Європейських ігор з неолімпійських видів спорту відбудеться сьогодні о 21.00 на Михайлівській площі.
Країною правонаступницею II Європейських спортивних ігор буде Литва.