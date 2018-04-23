Володимир Кличко: Я вже знаю, як проводити весілля, залишилося знайти наречену

На своїй першій прес-конференції у Києві, присвяченій бою з Леймоном Брюстером, Володимир Кличко з`явився у білій сорочці. Журналісти зустріли боксера аплодисментами. Володимир сказав, що не бажає вести монолог, і відразу запропонував ставити йому запитання, перше з яких, звичайно, стосувалося його лівої руки, яка виявилася забинтованою.

“Я все жартую: “поскользнулся, упал, очнулся: гипс”. Насправді це залишки після травми, яку я одержав у самому поєдинку (з Брюстером - УНІАН)”, - пояснив Кличко.

Володимиру доведеться ще три тижні провести в гіпсі, після чого його можна буде зняти. Почувається він при цьому не дуже зручно: літо. «І, звичайно, мені хотілося б провести його не з гіпсом на руці, тому що активно відпочивати з гіпсом важко», - сказав спортсмен.

Володимира запитали, в якому ж все-таки раунді він одержав цю травму - в першому чи третьому. Виявилось, що в першому. Але він був дуже серйозно налаштований, а тому ніякого дискомфорту під час поєдинку не відчував. Біль прийшов уже після бою. Володимир каже, що цей поєдинок був для нього дуже важливим, оскільки після минулої зустрічі на рингу з Брюстером його критикували за брак витривалості, «скляне підборіддя» і т.ін. «Програти цей поєдинок я не міг, і у мене було відчуття, що яку б травму протягом поєдинку я б не одержав, все одно продовжив би його. Я повинен був залишити ринг як переможець», - говорить Володимир. - «Я б волів, щоб поєдинок закінчився по-іншому, але Брюстер і його тренер зупинили бій між шостим і сьомим раундом».

Кличко дуже здивувався, коли Брюстер припинив бій, оскільки знає його як вольового, жорсткого і цілеспрямованого спортсмена, який завжди продовжував битися, що б не трапилося, і вигравав. «Але у нього цього вечора не було шансів», - сказав боксер і додав, що не засуджує свого суперника за відмову від подальшої боротьби, оскільки здоров`я спортсмена – перед усім.

Володимир Кличко відкрив таємницю: перемогу над Брюстером йому передрік його тренер і продюсер Еммануель Стюард, який народився цього дня. «Сьомого липня в сьомому місяці сьомого року поєдинок має закінчитися у сьомому раунді. У цьому є закономірність», - сказав Володимир.

Кличко підтвердив, що їх головна з братом мета - стати чемпіонами світу в один і той же час, про що вони дуже часто говорили. Щоправда, після того, як Віталій зазнав травми і залишив спорт, ця мета значно віддалилася від них. Але сьогодні знову з`явилася надія, що вона буде досягнута. Головне зараз, щоб Віталій знову повернувся в спорт.

Поговорили про політику. Спортсмен в цілому підтримав дії президента щодо дострокових виборів, проте заявив, що сам у політику йти не збирається. «У внутрішній політиці України я себе не бачу», - сказав він.

Поговорили про особисте життя Володимира. «Тринадцятого квітня у п`ятницю я подзвонив мамі і сказав, що, на жаль, ми не зможемо побачитися, оскільки у мене весілля. Вона подумала, що це жарт. А мені потім довелося сказати: так, весілля буде, але в кіно». Так Володимир розповів про свою роботу у німецькому фільмі, назву якого можна перекласти як «Заєць без вух». У цій романтичній комедії, яка вийде в наступний День Валентина, він зіграв... Володимира Кличка на... власному весіллі. Фільм перекладуть українською і російською мовами і запустять у широкий прокат, так що стежте. «Я вже знаю, як проводити весілля, залишилося знайти наречену», - говорить спортсмен. З чого можна було зрозуміти: посада другої половини спортсмена вакантна.

Поговорили про подальші творчі плани Володимира, серед яких, - зустріч з переможцем поєдинку Ібрагімов-Чагаєв, який відбудеться в жовтні в Москві. Кличко-молодший високо оцінив обох спортсменів, сказавши, що ні той, ні інший жодного разу не програли на великому рингу, але також жодного разу не відстоювали своїх титулів. На думку Володимира, у кожного з цих боксерів є всі шанси стати переможцями. «Мені навіть важко віддати перевагу одному з них», - резюмував Володимир. Шоу триває.

Антон Зікора