У Кончі-Заспі будуть нові спорткомплекси

На Олімпійській базі в Конча-Заспі буде зведено нові спортивні комплекси, з тим щоб спортсмени могли першокласно тренуватися, бути конкурентноздатними, а на спортивних об’єктах можна було приймати змагання міжнародного рівня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

За словами заступника голови Державної служби молоді та спорту України Вадима СИСЮКА, розбудову Олімпійської бази в Конча-Заспі розпочнуть зі зведення критого легкоатлетичного манежу, далі будуватимуть плавальний басейн, криту льодову арену, універсальні спортивні комплекси для боротьби, спортивної та художньої гімнастики, важкої атлетики та фехтування, легкоатлетичний стадіон.

Також було заслухано державних тренерів з видів спорту щодо технічних вимог до залу для фігурного катання та залу для кьорлінгу, залу з важкої атлетики, легкоатлетичного манежу тощо, представлено орієнтовні розрахунки вартості об’єктів.

Під час обговорення технічних характеристик і можливостей нових споруд Федерація плавання України презентувала проект сучасного мультифункціонального комплексу, при якому пропонується сконцентрувати всі водні види спорту.

Наразі робоча група обраховує необхідні кошти на реконструкцію, поточний ремонт та проектування нових споруд Бази в Конча-Заспі, вивчаються питання розміщення та планування об’єктів на місцевості.

Як нагадує прес-служба, 23 вересня цього року Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» відвідав прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Він нагадав, що Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» був зведений у 80-х роках і зараз потребує модернізації, щоб відповідати сучасним вимогам.