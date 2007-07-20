Завтра у Києві - святковий феєрверк

Завтра, 21 липня, з 20.00 до 22.00 у зв’язку з церемонією відкриття І Європейських спортивних ігор буде перекрито рух транспорту на Михайлівській площі у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, також на церемонії глядачів порадують святковим феєрверком.

У зв’язку з перекриттям руху транспорту на Михайлівській площі профільне столичне управління подбає про ефективний графік роботи пасажирського транспорту в цей час на під’їздах до місця урочистостей.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 по 23 липня проходитимуть перші Європейські ігри з неолімпійських видів спорту.

На ігри запрошено близько 700 спортсменів, які будуть змагатися у 15 видах спорту, а також 300 офіційних представників з різних країн світу.