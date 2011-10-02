Українську фігуристку нагородили премією німецької єдності

Українсько-німецька "зіркова пара" фігуристів – Робіна ШОЛКОВИ та Олени САВЧЕНКО – нагороджені премією німецької та європейської єдності.

Як передає Deutsche Welle, премію вручили сьогодні, 2 жовтня в Бонні, де тривають триденні святкування "Дня злуки". У його межах Федеральний центр політичної освіти Німеччини відзначив премією "Єдність-2011", загальною сумою 15 тисяч євро, 8 осіб, які доклали значних зусиль задля налагодження зв’язків між Заходом і Сходом Німеччини, або зробили внесок у справу європейської єдності.

Цьогорічна 10-а премія стане водночас й останньою. Федеральний центр політичної освіти Німеччини останніми роками потерпає від бюджетних скорочень.

Федеральний центр політичної освіти Німеччини було створено 1952 року з метою залучення широких верств населення до політичного діалогу та демократичних перетворень, а також заради підвищення політичної інформованості населення. Центр, серед іншого, проводить тренінги для вчителів, організовує освітні поїздки до різних країн світу, виставки, переклади актуальних публікацій та наукових робіт тощо.