Результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Відбулися чергові матчі 12-го туру Чемпіонату з футболу

Кривбас - Оболонь 1:0 (Костишин 78). На 36-й хвилині другу жовту картку отримав Віталій Лисицький (Кривбас).

Чорноморець - Таврія 1:0 (Матос 2). Це друга перемога Чорноморця в першості, причому поспіль у двох турах.

Волинь - Карпати 0:2 (Голодюк 25, Зеньов 51).

Дві команди з самого низу таблиці зробили кидок уперед: у Чорноморця стало 11 очок, у Карпат - 10. Їхні сусіди по таблиці або програли тур (Олександрія - 10 очок, Волинь - 12), або їх завтра чекають важкі матчі: Зорю - з Шахтарем, Іллічівця - з Металістом.

Нагадаємо, що раніше зіграли...

Дніпро - Олександрія 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калинич 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)

... а завершать тур сьогодні

Іллічівець (9) - Металіст (25)

Шахтар (27) - Зоря (11)

Ворскла (17) - Динамо (27)

Арсенал (17) - Металург (16)