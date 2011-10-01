У Харкові відкрили стадіон «Динамо»

Сьогодні у Харкові відкрито реконструйований стадіон «Динамо», який включений до програми підготовки до Євро-2012 в статусі трансферної бази для команд-учасниць континентальної першості.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія відкриття однієї з найстаріших спортивних арен Харкова була приурочена до 20-річчя незалежності України, 80-річчя стадіону та 87-річчя Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

Голова товариства «Динамо», народний депутат України Віктор КОРЖ на церемонії відкриття стадіону відзначив важливість цього спортивного об’єкту для багатьох поколінь харків’ян.

«Сьогодні цей стадіон переживає навіть не друге народження, а третє, четверте або навіть п`яте. Це говорить, що він потрібен місту та молоді. Ми робимо потрібну і важливу справу, альтернативи якій немає», - сказав В.КОРЖ.

Реконструкцію стадіону «Динамо» було розпочато після того, як його було включено до об’єктів Євро-2012 з наданням статусу резервної арени континентальної футбольної першості. 1 червня 2011 р. був підписаний договір про передачу стадіону «Динамо» в оренду на 3 роки футбольному клубу «Металіст». Згідно з договором, ФК «Металіст» використовуватиме спортивний об`єкт для тренувань і матчів дублюючого складу, а також юнацьких команд. Крім того, на базі стадіону «Динамо» буде створено філію дитячої футбольної академії «Металіст», що дозволить харківському клубу розширити селекційні можливості на дитячому рівні.

З початку року об`єкт був приведений у порядок силами групи DCH, в структуру якої входить ФК «Металіст» і яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові. Зокрема, була проведена реставрація трибун, заміна пластикових сидінь, реконструкція газонного покриття. Планується, що до Євро-2012 буде проведений комплекс робіт, який дозволить стадіону «Динамо» стати резервною ареною континентальної футбольної першості.