Федерація силачів України публічно протестує нове спорядження

07:39, 20 липня 2007
Спорт
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18-00- В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена індивідуальному чемпіонату Європи EUROSTRONG 2007, який відбудеться в рамках Перших Європейських спортивних Ігор. Організатор - Федерація найсильніших атлетів України і перетягування канату. В прес-конференції візьмуть участь організатори чемпіонату та провідні атлети. По завершенні представники ЗМІ будуть запрошені на майданчик, де відбудеться тестування знаряддя  (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Телефон: 050 380 27 11. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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