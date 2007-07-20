Федерація силачів України публічно протестує нове спорядження

18-00- В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена індивідуальному чемпіонату Європи EUROSTRONG 2007, який відбудеться в рамках Перших Європейських спортивних Ігор. Організатор - Федерація найсильніших атлетів України і перетягування канату. В прес-конференції візьмуть участь організатори чемпіонату та провідні атлети. По завершенні представники ЗМІ будуть запрошені на майданчик, де відбудеться тестування знаряддя (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 380 27 11. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.