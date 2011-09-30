Дніпро порвав Олександрію
20:56, 30 вересня 2011Спорт
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12-й тур ЧУ з футболу почався жваво
Сьогодні в 12-му турі Чемпіонату з футболу зіграно один матч
Дніпро - Олександрія 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калініч 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)
Завтра грають ...
Кривбас (17) - Оболонь (5)
Чорноморець (8) - Таврія (17)
Волинь (12) - Карпати (7)
... а завершать тур 2 жовтня
Іллічівець (9) - Металіст (25)
Шахтар (27) - Зоря (11)
Ворскла (17) - Динамо (27)
Арсенал (17) - Металург (16)
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