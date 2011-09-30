Дніпро порвав Олександрію

12-й тур ЧУ з футболу почався жваво

Сьогодні в 12-му турі Чемпіонату з футболу зіграно один матч Дніпро - Олександрія 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калініч 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25) Завтра грають ... Кривбас (17) - Оболонь (5) Чорноморець (8) - Таврія (17) Волинь (12) - Карпати (7) ... а завершать тур 2 жовтня Іллічівець (9) - Металіст (25) Шахтар (27) - Зоря (11) Ворскла (17) - Динамо (27) Арсенал (17) - Металург (16)

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