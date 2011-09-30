Дніпро порвав Олександрію

20:56, 30 вересня 2011
Спорт
1447

12-й тур ЧУ з футболу почався жваво

Сьогодні в 12-му турі Чемпіонату з футболу зіграно один матч

Дніпро - Олександрія 5:1 (Коноплянка 38, 57, Калініч 44, 62, Матеус 65 - Таргамадзе 25)

Завтра грають ...

Кривбас (17) - Оболонь (5)

Чорноморець (8) - Таврія (17)

Волинь (12) - Карпати (7)

... а завершать тур 2 жовтня

Іллічівець (9) - Металіст (25)

Шахтар (27) - Зоря (11)

Ворскла (17) - Динамо (27)

Арсенал (17) - Металург (16)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter