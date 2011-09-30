Результати матчів Ліги Європи
Ворскла забила менше, ніж пропустила
Закінчилися матчі 2-го туру групового раунду Ліги Європи в групах A-F
Група A
Тоттенхем - Шемрок Роверс 3:1
Рубін - ПАОК 2:2
Після двох ігор: Тоттенхем - 4 очки, Рубін - 4, ПАОК - 2, Шемрок Роверс - 0
Наступні матчі 20 жовтня: Тоттенхем - Рубін, ПАОК - Шемрок Роверс
Група B
Стандард - Копенгаген 3:0
Ворскла - Ганновер 1:2
Після двох ігор: Ганновер - 4 очки, Стандард - 4, Копенгаген - 3, Ворскла - 0
Наступні матчі 20 жовтня: Ганновер - Копенгаген, Стандард - Ворскла
Група C
Легія - Хапоель Т-А 3:2
Рапід Бухарест - ПСВ 1:3
Після двох ігор: ПСВ - 6 очок, Легія - 3, Рапід - 3, Хапоель - 0
Наступні матчі 20 жовтня: Хапоель - ПСВ, Рапід - Легія
Група D
Васлуй - Цюріх 2:2
Спортинг - Лаціо 2:1
Після двох ігор: Спортинг - 6 очок, Васлуй - 2, Цюріх - 1, Лаціо - 1
Наступні матчі 20 жовтня: Спортинг - Васлуй, Цюріх - Лаціо
Група E
Маккабі Т-А - Динамо 1:1
Сток Сіті - Бешикташ 2:1
Після двох ігор: Сток Сіті - 4 очки, Бешикташ - 3, Динамо - 2, Маккабі - 1
Наступні матчі 20 жовтня: Динамо - Бешикташ, Сток Сіті - Маккабі
Група F
Зальцбург - Слован Братислава 3:0
Атлетік - ПСЖ 2:0
Після двох ігор: Атлетік - 6 очок, Зальцбург - 3, ПСЖ - 3, Слован - 0
Наступні матчі 20 жовтня: Слован - ПСЖ, Атлетік - Зальцбург
Група G
Металіст - Алкмаар 1:1
Мальме - Аустрія Відень 1:2
Після двох ігор: Металіст - 4 очки, АЗ - 4, Аустрія - 3, Мальме - 0
Наступні матчі 20 жовтня: Мальме - Металіст, АЗ - Аустрія
Група H
Брага - Брюгге 1:2
Марібор - Бірмінгем 1:2
Після двох ігор: Брюгге - 6 очок, Брага - 3, Бірмінгем - 3, Марибор - 0
Наступні матчі 20 жовтня: Брюгге - Бірмінгем, Марибор - Брага
Група I
Селтік - Удінезе 1:1
Ренн - Атлетіко 1:1
Після двох ігор: Удінезе - 4 очка, Атлетіко - 4, Селтік - 1, Ренн - 1
Наступні матчі 20 жовтня: Ренн - Селтік, Удінезе - Атлетіко
Група J
Шальке - Маккабі Хайфа 3:1
АЕК Ларнака - Стяуа 1:1
Після двох ігор: Шальке - 4 очки, Маккабі - 3, Стяуа - 2, АЕК - 1
Наступні матчі 20 жовтня: АЕК - Шальке, Маккабі - Стяуа
Група K
Твенте - Вісла Краків 4:1
Оденсе - Фулхем 0:2
Після двох ігор: Твенте - 4 очки, Фулхем - 4, Оденсе - 3, Вісла - 0
Наступні матчі 20 жовтня: Вісла - Фулхем, Оденсе - Твенте
Група L
Локомотив - Андерлехт 0:2
АЕК - Штурм 1:2
Після двох ігор: Андерлехт - 6 очок, Штурм - 3, Локомотив - 3, АЕК - 0
Наступні матчі 20 жовтня: Локомотив - АЕК, Штурм - Андерлехт