Результати матчів Ліги Європи

06:05, 30 вересня 2011
Спорт
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Ворскла забила менше, ніж пропустила

Закінчилися матчі 2-го туру групового раунду Ліги Європи в групах A-F

Група A

Тоттенхем - Шемрок Роверс 3:1

Рубін - ПАОК 2:2

Після двох ігор: Тоттенхем - 4 очки, Рубін - 4, ПАОК - 2, Шемрок Роверс - 0

Наступні матчі 20 жовтня: Тоттенхем - Рубін, ПАОК - Шемрок Роверс

Група B

Стандард - Копенгаген 3:0

Ворскла - Ганновер 1:2

Після двох ігор: Ганновер - 4 очки, Стандард - 4, Копенгаген - 3, Ворскла - 0

Наступні матчі 20 жовтня: Ганновер - Копенгаген, Стандард - Ворскла

Група C

Легія - Хапоель Т-А 3:2

Рапід Бухарест - ПСВ 1:3

Після двох ігор: ПСВ - 6 очок, Легія - 3, Рапід - 3, Хапоель - 0

Наступні матчі 20 жовтня: Хапоель - ПСВ, Рапід - Легія

Група D

Васлуй - Цюріх 2:2

Спортинг - Лаціо 2:1

Після двох ігор: Спортинг - 6 очок, Васлуй - 2, Цюріх - 1, Лаціо - 1

Наступні матчі 20 жовтня: Спортинг - Васлуй, Цюріх - Лаціо

Група E

Маккабі Т-А - Динамо 1:1

Сток Сіті - Бешикташ 2:1

Після двох ігор: Сток Сіті - 4 очки, Бешикташ - 3, Динамо - 2, Маккабі - 1

Наступні матчі 20 жовтня: Динамо - Бешикташ, Сток Сіті - Маккабі

Група F

Зальцбург - Слован Братислава 3:0

Атлетік - ПСЖ 2:0

Після двох ігор: Атлетік - 6 очок, Зальцбург - 3, ПСЖ - 3, Слован - 0

Наступні матчі 20 жовтня: Слован - ПСЖ, Атлетік - Зальцбург

Група G

Металіст - Алкмаар 1:1

Мальме - Аустрія Відень 1:2

Після двох ігор: Металіст - 4 очки, АЗ - 4, Аустрія - 3, Мальме - 0

Наступні матчі 20 жовтня: Мальме - Металіст, АЗ - Аустрія

Група H

Брага - Брюгге 1:2

Марібор - Бірмінгем 1:2

Після двох ігор: Брюгге - 6 очок, Брага - 3, Бірмінгем - 3, Марибор - 0

Наступні матчі 20 жовтня: Брюгге - Бірмінгем, Марибор - Брага

Група I

Селтік - Удінезе 1:1

Ренн - Атлетіко 1:1

Після двох ігор: Удінезе - 4 очка, Атлетіко - 4, Селтік - 1, Ренн - 1

Наступні матчі 20 жовтня: Ренн - Селтік, Удінезе - Атлетіко

Група J

Шальке - Маккабі Хайфа 3:1

АЕК Ларнака - Стяуа 1:1

Після двох ігор: Шальке - 4 очки, Маккабі - 3, Стяуа - 2, АЕК - 1

Наступні матчі 20 жовтня: АЕК - Шальке, Маккабі - Стяуа

Група K

Твенте - Вісла Краків 4:1

Оденсе - Фулхем 0:2

Після двох ігор: Твенте - 4 очки, Фулхем - 4, Оденсе - 3, Вісла - 0

Наступні матчі 20 жовтня: Вісла - Фулхем, Оденсе - Твенте

Група L

Локомотив - Андерлехт 0:2

АЕК - Штурм 1:2

Після двох ігор: Андерлехт - 6 очок, Штурм - 3, Локомотив - 3, АЕК - 0

Наступні матчі 20 жовтня: Локомотив - АЕК, Штурм - Андерлехт

 

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