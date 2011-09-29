Який подарунок Шева хоче отримати на день народження

Один із найкращих футболістів України і континенту, володар "Золотого м'яча"–2004 Андрій Шевченко сьогодні, 29 вересня, відзначає своє 35-річчя.

Андрій зізнався, що святкувати ювілей саме сьогодні не буде, бо "Динамо" належить гра у другому турі Ліги Європи проти ізраїльського "Маккабі", передає ТСН.

"У мене часто так буває, що день народження припадає на матч за моєї участі. Практично день народження не відзначаю. Концентруюся на грі. Так, дуже багато людей телефонує. Це єдине. А так це звичайний день для мене. Але саме в день народження зібратися з рідними майже ніколи не вдається. Ось і зараз часу практично немає. 29 вересня - гра з "Маккабі", 2 жовтня - з "Ворсклою". Потім - збірна. Напевно, і не буде можливості відсвяткувати день народження", - зізнався Шева.

Найкращим подарунком для себе Андрій вважає гол у сьогоднішньому двобої з ізраїльтянами. Крім того, Шева вкотре наголосив, що він почуває себе значно молодшим своїх років.

"Відчуваю себе не на 35. Я сповнений енергії, отримую задоволення від того, що роблю. Найголовніше - мені дуже хочеться грати ще. Буду продовжувати доти, поки в мене буде такий настрій, бажання. Поки буду відчувати, що я витримую конкуренцію", - запевнив Андрій.

Відзначимо, що у свій день народження Шевченко назбирав повний футбольний комплект: перемогу, поразку і нічию. Так, у 2004 році, виступаючи за італійський "Мілан", він привітав себе голом у ворота шотландського "Селтіка" (3:1). У 2007 році Андрій відіграв 53 хвилини за "Челсі" в лондонському дербі з "Фулхемом" і був замінений (0:0). У 2009 році свято нападнику зіпсувала "Барселона", яка перемогла "Динамо" (2:0).