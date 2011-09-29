Результати матчів 2-го туру Ліги Чемпіонів
Наступна гра - вдома з Зенітом
Закінчилися матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах E-H.
Група E
Байєр - Генк 2:0
Валенсія - Челсі 1:1
Після двох турів: Челсі - 4 очки, Байєр - 3, Валенсія - 2, Генк - 1
Наступні ігри 19 жовтня: Челсі - Генк, Байєр - Валенсія
Група F
Марсель - Борусія 3:0
Арсенал - Олімпіакос 2:1
Після двох турів: Марсель - 6 очок, Арсенал - 4, Боруссія -1, Олімпіакос - 0
Наступні ігри 19 жовтня: Олімпіакос - Боруссія, Марсель - Арсенал
Група G
Зеніт - Порту 3:1
Шахтар - АПОЕЛ 1:1
Після двох турів: АПОЕЛ - 4 очки, Зеніт - 3, Порту - 3, Шахтар - 1
Наступні ігри 19 жовтня: Шахтар - Зеніт, Порту - АПОЕЛ
Група H
Мілан - Вікторія 2:0
БАТЕ - Барселона 0:5
Після двох турів: Барселона - 4 очки, Мілан - 4, Вікторія - 1, БАТЕ - 1
Наступні ігри 19 жовтня: Барселона - Вікторія, Мілан - БАТЕ
***
Нагадаємо, що раніше зіграли команди груп A-D
Група A
Баварія - Манчестер Сіті 2:0
Наполі - Вільярреал 2:0
Після двох турів: Баварія - 6 очок, Наполі - 4, Манчестер Сіті -1, Вільярреал - 0
Наступні ігри 18 жовтня: Манчестер Сіті - Вільярреал, Наполі - Баварія
Група B
ЦСКА Москва - Інтер Мілан 2:3
Трабзонспор - Лілль 1:1
Після двох турів: Трабзонспор - 4 очки, Інтер - 3, Лілль - 2, ЦСКА -1
Наступні ігри 18 жовтня: ЦСКА - Трабзонспор, Лілль - Інтер
Група C
МЮ - Базель 3:3
Оцелул - Бенфіка 0:1
Після двох турів: Базель - 4 очки, Бенфіка - 4, МЮ - 2, Оцелул - 0
Наступні ігри 18 жовтня: Базель - Бенфіка, Оцелул - МЮ
Група D
Ліон - Динамо Загреб 2:0
Реал Мадрид - Аякс 3:0
Після двох турів: Реал - 6 очок, Ліон - 4, Аякс -1, Динамо - 0
Наступні ігри 18 жовтня: Динамо - Аякс, Реал - Ліон