Роман Нойштедтер погодився виступати за збірну України з футболу

Півзахисник менхенгладбахської "Боруссії" Роман Нойштедтер дав офіційну згоду захищати кольори збірної України з футболу, повідомляє "Інформаційний центр" Україна-2012" з посиланням на Bild.

За інформацією видання, сторонам залишилося залагодити юридичний бік питання.

"Мені телефонував тренер української збірної, - заявив Нойштедтер. - Він запитав, чи готовий я грати за команду країни, де провів дитинство. Я відповів, що із задоволенням скористаюся нагодою, адже для мене це великий крок вперед".

Нойштедтер народився 18 лютого 1988 року в Дніпропетровську. Хавбек є вихованцем футбольної школи "Майнца", за який свого часу грав його батько Петро. Провів у складі "Боруссії" 33 матчі в бундеслізі, подає довідку РІА "Новости".