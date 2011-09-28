Міліція чекає у Полтаві 70 німецьких хуліганів

У Полтаві міліція переходить на посилений режим патрулювання у зв`язку із завтрашнім футбольним матчем між «Ворсклою» і «Ганновером».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник міліції області Олександр РУДЯК, інформуючи сьогодні депутатів Полтавської облради про стан боротьби із злочинністю та охорону правопорядку в регіоні в першому півріччі.

За його словами, на футбольний матч до Полтави приїдуть до 500 німецьких фанів. З них, за даними Інтерполу, 70 - футбольних хуліганів.

Полтавська міліція приготувалася до проведення матчу посиленими патрулями, щоб завтра забезпечити громадський порядок у Полтаві на належному рівні.

Як повідомлялося, матч між полтавським ФК "Ворскла" і німецьким «Ганновером» відбудеться 29 вересня о 22.05.