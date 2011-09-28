Луческу закликав фанів «Шахтаря» чинити тиск на суддю

Головний тренер ФК «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ закликає донецьких уболівальників допомогти своїм футболістам, «чинити тиск» під час матчу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» - АПОЕЛ (Кіпр), який відбудеться на «Донбас Арені» 28 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУЧЕСКУ сказав на передматчевій прес-конференції.

«Готую наших уболівальників до того, що гра буде дуже складною. Хочу, щоб вони чинили такий же тиск, як уболівальники «Порту», які по суті судили матч першого туру (матч у Португалії проти «Порту» «Шахтар» програв із рахунком 1:2 - УНІАН)», - сказав наставник «гірників».

За словами М.ЛУЧЕСКУ, активна манера «вболівання» португальських уболівальників «вплинула на пенальті, на видалення, на скасування другого гола у ворота «Порту».

«А якщо суддя молодий, недосвідчений, і на нього чиниться такий тиск, то він ухвалює помилкові рішення», - додав М.ЛУЧЕСКУ.

Він не приховував, що його команду 28 вересня очікує «складний матч». При цьому М.ЛУЧЕСКУ підкреслив: «Зазначу, має відбутися гра не з кіпріотською командою, а з мікс-командою з бразильців і португальців. У ній є гравці з великим досвідом – 34-річні, 35-річні. Ці виконавці мають багатий досвід виступів у португальському чемпіонаті».

Наставник «Шахтаря» акцентував, що його гравці спробують зробити все можливе, щоб не відчути відсутність дискваліфікованих гравців - провідних захисників Дмитра ЧИГРИНСЬКОГО і Ярослава РАКИЦЬКОГО, яких було видалено з поля в матчі проти «Порту». При цьому М.ЛУЧЕСКУ уточнив, що заміну Д.ЧИГРИНСЬКОМУ і Я.РАКИЦЬКОМУ він вибере із запасних захисників - Олександра ЧИЖОВА, Сергія КРИВЦОВА і Олександра КУЧЕРА.

«Спробуємо так організувати свої дії на полі, щоб добитися позитивного результату. Це найважливіше. Але буде нелегко», - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.