Луческу закликав фанів «Шахтаря» чинити тиск на суддю
Гра буде дуже складною
Головний тренер ФК «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ закликає донецьких уболівальників допомогти своїм футболістам, «чинити тиск» під час матчу Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» - АПОЕЛ (Кіпр), який відбудеться на «Донбас Арені» 28 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУЧЕСКУ сказав на передматчевій прес-конференції.
«Готую наших уболівальників до того, що гра буде дуже складною. Хочу, щоб вони чинили такий же тиск, як уболівальники «Порту», які по суті судили матч першого туру (матч у Португалії проти «Порту» «Шахтар» програв із рахунком 1:2 - УНІАН)», - сказав наставник «гірників».
За словами М.ЛУЧЕСКУ, активна манера «вболівання» португальських уболівальників «вплинула на пенальті, на видалення, на скасування другого гола у ворота «Порту».
«А якщо суддя молодий, недосвідчений, і на нього чиниться такий тиск, то він ухвалює помилкові рішення», - додав М.ЛУЧЕСКУ.
Він не приховував, що його команду 28 вересня очікує «складний матч». При цьому М.ЛУЧЕСКУ підкреслив: «Зазначу, має відбутися гра не з кіпріотською командою, а з мікс-командою з бразильців і португальців. У ній є гравці з великим досвідом – 34-річні, 35-річні. Ці виконавці мають багатий досвід виступів у португальському чемпіонаті».
Наставник «Шахтаря» акцентував, що його гравці спробують зробити все можливе, щоб не відчути відсутність дискваліфікованих гравців - провідних захисників Дмитра ЧИГРИНСЬКОГО і Ярослава РАКИЦЬКОГО, яких було видалено з поля в матчі проти «Порту». При цьому М.ЛУЧЕСКУ уточнив, що заміну Д.ЧИГРИНСЬКОМУ і Я.РАКИЦЬКОМУ він вибере із запасних захисників - Олександра ЧИЖОВА, Сергія КРИВЦОВА і Олександра КУЧЕРА.
«Спробуємо так організувати свої дії на полі, щоб добитися позитивного результату. Це найважливіше. Але буде нелегко», - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.