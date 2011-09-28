Шахтар - АПОЕЛ: на кого ставлять букмекери

Сьогодні донецький "Шахтар" на "Донбас Арені" зіграє свій перший домашній матч в Лізі чемпіонів проти кіпрського футбольного клубу «АПОЕЛ». Букмекерські контори в цьому протистоянні віддали шанс на перемогу команді Ріната Ахметова.

Так, авторитетна букмекерська контора WilliamHill безперечним фаворитом вважає «Шахтар», коефіцієнт на перемогу якого дорівнює 1,40. На тріумф кіпрського клубу стоїть коефіцієнт 8,00 на нічию – 4,50.

У букмекерській конторі "Парі-матч" також не вірять у перемогу кіпріотів. Поставивши 10 гривень на "гірників", можна виграти додатково 3,8 грн. Якщо команди зіграють внічию, то одна поставлена гривня принесе 4,5 грн. У разі перемоги кіпріотів, хоча вона і малоймовірна, поставлені 10 гривень принесуть аж 75 гривень.

Відзначимо, що матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – «АПОЕЛ» пройде в середу, 28 вересня. Початок гри в Донецьку о 21:45 за українським часом.

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