Сабоніс переніс клінічну смерть

Легендарний литовський баскетболіст Арвідас Сабоніс, госпіталізований у вівторок увечері з підозрою на інфаркт, переніс клінічну смерть.

Спортсменові доведеться провести в лікарні не менше тижня, повідомило національне радіо з посиланням на медиків, які лікують Сабоніса. Реабілітація триватиме близько місяця.

Сабонісу стало зле у понеділок. Він звернувся до знайомого лікаря, який поставив йому крапельницю, після чого фізичний стан Сабоніса прийшов у норму. У вівторок він навіть грав у баскетбол в компанії друзів, коли в залі йому стало зле. Швидка допомога доставила Сабоніса в лікарню, де медики були вимушені провести термінову операцію з видалення тромбу, що закупорив коронарну артерію.

Професійну кар'єру баскетболіста Сабоніс завершив у 2005 році.

Газета.ру