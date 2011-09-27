Платіні: Я сьогодні забив свій перший гол в Україні

Президент УЄФА Мішель Платіні задоволений підготовкою України до Євро-2012. Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ після огляду НСК "Олімпійський".

"Я дуже радий бути сьогодні в Києві. Я дуже радий, що забив сьогодні свій перший гол в Україні, хоча не було ні голкіпера, ні інших гравців. Те, що я сьогодні забив гол, означає що стадіон у прекрасному стані", - сказав він.

"Очевидний прогрес усієї інфраструктури. Ми вже не маємо великих проблем. Єдине, залишиться - ввести всі ці інфраструктури у дію. На наступному засіданні виконкому УЄФА я скажу всім, що Україна готова і ми зможемо провести прекрасне Євро в цій країні. Я задоволений всім, що побачив", - зазначив Платіні.

Серед проблем, які залишилися, функціонер виділив покриття стадіону у Львові, де ще не все закінчено, питання транспортної інфраструктури в Харкові і готельного комплексу в Донецьку, зауважує Львівський портал.