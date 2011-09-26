Платіні сподівається, що після Євро-2012 його теж добре прийматимуть

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ сподівається, що після фінального туру чемпіонату Європи з футболу у 2012 році Україна і Польща будуть так само гостинно приймати його, як і під час підготовки до чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» під час інспекторської поїздки містами України, що приймають чемпіонат.

Відповідаючи на запитання, чи буде він як турист відвідувати Донецьк і Україну після проведення Євро-2012, М.ПЛАТІНІ сказав: «Чому б і ні. Я можу створити багато друзів тут, вони у мене є».

«Я сподіваюся, що після Євро-2012 і в Польщі, і в Україні будуть також гостинні до мене. І я сподіваюся, що вони будуть раді мене знову прийняти тут», - додав президент УЄФА.