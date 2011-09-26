Результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу

05:52, 26 вересня 2011
Спорт
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У Чорноморця - перший виграш

Завершилися чергові матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Зоря - Чорноморець 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41)

Олександрія - Кривбас 1:1 (Салхі 75 - Бабатунде 12)

Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампі 12)

Нагадаємо, що в суботу зіграли ...

Ворскла - Волинь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43)

Металіст - Дніпро 1:0 (Тайсон 87)

Динамо - Шахтар 0:0

... а сьогодні тур завершать

 Таврія (14) - Іллічівець (9)

 Металург (13) - Карпати (7)

 

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