Результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу

У Чорноморця - перший виграш

Завершилися чергові матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу Зоря - Чорноморець 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41) Олександрія - Кривбас 1:1 (Салхі 75 - Бабатунде 12) Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампі 12) Нагадаємо, що в суботу зіграли ... Ворскла - Волинь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43) Металіст - Дніпро 1:0 (Тайсон 87) Динамо - Шахтар 0:0 ... а сьогодні тур завершать Таврія (14) - Іллічівець (9) Металург (13) - Карпати (7)

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