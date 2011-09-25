Охоронці наввипередки шукають вибухівку, стріляють і лікують

У Криму в м.Ялта за підтримки Президента України розпочався Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців «Бодігард - 2011».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Управління державної охорони України.

У привітанні глави держави учасникам Чемпіонату, яке на церемонії урочистого відкриття оголосив виконуючий обов’язки постійного представника Президента України в АР Крим Віктор ПЛАКІДА відзначено, що проведення такого змагання, саме в Україні є безумовним свідченням високого міжнародного визнання нашої країни в унікальному виді спорту, проявом взаєморозуміння і співробітництва між країнами, що сприяє обміну досвідом та удосконаленню майстерності правоохоронців із забезпечення безпеки і професійного захисту.

Участь у Чемпіонаті беруть двадцять три команди із дванадцяти країн - Австралії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Киргизії, Молдови, Росії, Румунії, США та України.

У прес-центрі зауважили, що до складу іноземних та збірних українських команд - Збройних сил, МВС та УДО України - увійшли кадрові офіцери елітних спецпідрозділів й правоохоронних органів, які щодня забезпечують безпеку вищих посадових осіб держав, відомих політиків і простих громадян.

У програмі змагань – надання першої медичної допомоги й евакуація пораненого, тактика і техніка пішого супроводу з виконанням прийомів фізичного захисту; демонстрація прийомів рукопашного бою; стрілецькі вправи; подолання смуги перешкод на автомобілі; а також оперативно технічний огляд автомобіля з метою виявлення вибухових пристроїв.