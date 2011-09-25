Встановлено новий світовий рекорд у марафоні

15:46, 25 вересня 2011
Спорт
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Патрік Макау випередив Гебреселассіе

Кенійський бігун Патрік МАКАУ побив світовий рекорд в марафоні, який проходить у Берліні.

Як передає The New York Times, кенієць пробіг 42-кілометрову дистанцію за 2 години 3 хвилини і 38 секунд.

П.МАКАУ на 21 секунду поліпшив попередній світовий рекорд, що належав ефіопцеві Хайле ГЕБРЕСЕЛАССІЕ і був встановлений у вересні 2008 року. Він став другим в світі спортсменом, якому вдалося пробігти марафон швидше, ніж за 2 години і 4 хвилини. Свій особистий рекорд П.МАКАУ поліпшив на 1 хвилину і 10 секунд.

У жінок в Берлінському марафоні першість здобула також представниця Кенії Флоранс КІПЛАГАТ з результатом 2 години 19 хвилин і 44 секунди. Владарка світового рекорду англійка Пола РЕДКЛІФФ прийшла до фінішу третьою, показавши час 2 години 23 хвилини і 46 секунд.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) визнала марафонську дистанцію відповідною своїм стандартам лише в 2004 році, тому до 1 січня 2004 року досягнення бігунів не мали статусу офіційних світових рекордів. Марафони проводяться в багатьох містах світу, але IAAF визнає рекорди, встановлені не на всіх дистанціях, а тільки на тих, які відповідають певним критеріям.

Кращий час на марафонській дистанції було встановлено в квітні 2011 року в Бостоні - кенієць Джефрі МУТАЙ пробіг 42 кілометри за 2 години 3 хвилини і 2 секунди. Проте траса в Бостоні не входить до числа визнаних IAAF, оскільки, зокрема, йде під дуже великим для стандартів організації ухилом, тому рекорд не одержав офіційний статус.

 

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