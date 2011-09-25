Збірна України стала срібним призером ЧС з літнього біатлону

У чеському місті Ново-Мєсце стартував чемпіонат світу з літнього біатлону: у змішаній гонці збірна України, за яку виступали сумчани Валентина СЕМЕРЕНКО і Олександр БІЛАНЕНКО, а також Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ і Олена ПІДГРУШНА, стала другою, лише десятьма секундами поступившись збірній Росії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Третьою у змішаній гонці чемпіонату світу фінішувала збірна команда Словаччини.

За словами заступника губернатора Сумської області Сергія ГРИЦАЯ, зараз у Сумській області біатлон культивується на базі кількох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а змагання часто проводяться на навчально-спортивній базі «Динамо». У планах облдержадміністрації наступного року - на базі цього центру за кошти держави створити Державний центр із зимових видів спорту і, зокрема, з біатлону.

«Зараз вже закінчена часткова реконструкція лижної траси бази. Проведення робіт профінансувало фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», виділивши на це півмільйона гривень. Сумська обласна державна адміністрація починає підготовку цільової програми розвитку біатлону в регіоні. Це допоможе виховати нових чемпіонів, і сприятиме розвитку фізичної культури», - наголосив С.ГРИЦАЙ.