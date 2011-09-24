Динамо і Шахтер розійшлися миром
21:53, 24 вересня 2011Спорт
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Навіть табло не потурбували
Завершився центральний матч 11-го туру Чемпіонату України з футболу
Динамо - Шахтар 0:0.
За жовтими картками теж нічия - 5:5.
Маючи по 27 очок, команди продовжують очолювати таблицю першості, але тепер до них наблизився Металіст, який виграв сьогодні у Дніпра - 25 очок.
Наступну гру Шахтар проведе 2 жовтня на своєму полі проти Зорі, а Динамо і Металіст в той же день побувають у гостях - у Ворскли і Іллічівця.
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