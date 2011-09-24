Уболівальники запланували акцію на сьогоднішній матч з "Шахтарем"

Столичні уболівальники вирішили знову відзначитися, запланувавши під час сьогоднішнього матчу «Динамо» - «Шахтар» масовий перформенс - встати і скласти руки за спиною, зображуючи заарештованих, на знак протесту проти дій міліції.

Про це повідомляє ZN,ua.

Водночас, за наявною у видання інформацією, єдиною реакцією донецьких фанатів на київське «Спасибо жителям Донбасса…» стала відмова від виїзду на матч із «Динамо» - мовляв, надто безпрецедентних заходів безпеки вживає тепер міліція, і в «мавп’ятнику» опинитися шансів набагато більше.

Як пише газета, для "з’ясування відносин" донецькі уболівальники пообіцяли приїхати в Київ пізніше. «Ми й так тепер під таким ковпаком через Євро! Буває, «заб’ємося» з кимсь помахатися, а міліція на місце приїжджає раніше за опонентів!» - поскаржилися донецькі «хулігани». І висловили певний подив, що їхнім київським суперникам сходить із рук практично все. «Навіть у ситуації зі «Спасибо…» міліція затримала одну людину, та й то так званого споук-мена, тобто того, хто тільки озвучує речівки, не обов’язково придумані ним самим. Хоча насправді всіх лідерів фанатського руху в будь-якому місті органи знають і, якби захотіли, могли б узяти всіх гамузом, намертво задушивши «ультрасів»», - пише газета.